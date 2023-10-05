Донеччани спробували на смак Бельгію. Що цікавого можна побачити у місті та якою була атмосфера довкола матчу Ліги чемпіонів з Антверпеном, розповідає "Футбол 24".

"Гірники" провели другий матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником став Антверпен, який вперше у своїй історії пробився до цієї стадії євротурніру.

Донецька команда оселилася майже у центрі міста та змогла насолодитися всією красою. З вікон готелю відкривався краєвид на естетичний вокзал та колесо огляду. Увечері там неабияка краса.

Передусім місто вражає своєю компактністю та доречністю. Житлові будинки розташовані впритул один до одного, що дуже нагадує Амстердам. На одному з таких вдалося помітити український прапор.

Однією з визначних пам’яток Антверпена є Площа Гроте-Маркт, на якій розташований цілий архітектурний ансамбль, що включає кілька цехових будинків і будівлю ратуші. Доповнює всю пишність чудовий фонтан Брабо.

Люди тут відрізняються один від одного: на вулицях Антверпена можна зустріти представників різних культур та країн. Склалося враження, що бельгійців у цьому місті не так вже й багато. Складно не згадати і про видатні бельгійські вафлі, така насолода може обійтися у середньому від 4 до 12 євро.

Також вразив заклад неподалік вокзалу із назвою "Cafe Zina", де можна придбати алкольні напої. Асоціація – очевидна.

Напередодні матчу основної команди Шахтаря свою гру провів і юнацький склад на чолі з Олексієм Бєліком. Поєдинок у невеличкому містечку Лір відвідала чимала кількість уболівальників, які підтримували місцеву команду. Юнаки продемонстрували чудовий приклад колективу Патріка ван Леувена, здолавши однолітків з Антверпена з рахунком 2:1. Варто зауважити, що на стадіоні майорів синьо-жовтий стяг, що однозначно здивувало.

Щодо футбольної атмосфери, то згадку про головний матч варто добряче пошукати. Окрім газети Gazet van Antwerpen, про гру Ліги чемпіонів нагадала лише вивіска на стадіоні вже перед самим поєдинком.

Дорогою до Босейлстадіон можна зустріти запальних уболівальників Антверпена, які уже заполонили паб. Спойлер: після поразки фани добряче розслабилися у закладі.

Повернемося до самого матчу, який подарував змішані емоції. Передусім, варто відзначити українських уболівальників, які гучно підтримували Шахтар. Уже за традицією, лунало "ЗСУ", "Слава Україні", "Героям Слава" та безліч інших вигуків. До слова, серед фанів був присутній так званий "ультрас Шахтаря". Хлопці, яким на вигляд не більше 18-ти, самі з України, але знайшлися у Гамбурзі та вирішили відвідати матч у Бельгії й підтримати команду.

Перший тайм шокував усіх, швидкий гол знову навіював думки про відставку ван Леувена. Після 0:2 надія почала зникати та ставити під сумнів позитивне майбутнє команди. Проте друга 45-хвилинка від донеччан "поховала" усіх хейтерів. Вражаючий камбек завдяки дублю Сікана та голу Ракицького довів, хто такий Шахтар. Щоправда, останні хвилини матчу знову змусили нервувати, Тарас Степаненко необачно зіграв у власному штрафному, після чого рефері вказав на позначку. Тобі Алдервейрелд пробив повз…

Підсумуємо, "гірники" проявили характер, задіяли особисті якості та здобули перемогу. 3:2 на користь підопічних Патріка ван Леувена. Це перша перемога української команди у новому сезоні Ліги чемпіонів.

Таким чином, донеччани розташувалися на третьому місці у турнірній таблиці групи H (3 очки), Антверпен наразі залишається аутсайдером. Барселона, яка у другому турі здолала Порту (1:0), лідирує (6 пунктів), а підопічні Консейсау другі (3 бали).

Після матчу донеччан продовжували вітати і за межами поля. Зокрема, фанати зустріли Юхима Коноплю поблизу готелю та запросили до спільного фото.

Наступний свій поєдинок донецький Шахтар проведе на виїзді проти Барселони. Цей матч відбудеться 25 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Порту завітає у гості до Антверпена цього ж числа, однак матч розпочнеться о 22:00.

Наразі на Шахтар очікує пауза, адже матч із луганською Зорею в рамках 10-го туру УПЛ перенесли через поєдинки збірної України в рамках відбору на Євро-2024. Тож після поєдинку ЛЧ деякі футболісти залишилися в Антверпені, хтось проводить час з коханими, хтось вирушив до сім'ї. Натомість наставник Шахтаря має час для роздумів.

Соломія Романчук, спеціально для Футбол 24

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