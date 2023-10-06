5 жовтня росіяни обстріляли село Гроза на Харківщині, забравши життя щонайменше 51 людини.

Україна відреагувала на рішення ФІФА та УЄФА щодо допуску росіян до змагань під своєю егідою

Динамо у своєму Instagram звернулось до світу щодо цієї жахливої трагедії: "Щонайменше 50 людей загинули, коли російська ракета влучила у місцевий продуктовий магазин-кав'ярню на Харківщині. Серед них і 6-річний хлопчик. Зупиніть геноцид!"

Шахтар також не зміг промовчати. "Повертаючись до України після перемоги в матчі Ліги чемпіонів, дізнаємося жахливі новини. Російські окупанти завдали ракетного удару по кафе та продуктовому магазину в селі Гроза Куп’янського району Харківської області".

"Шахтар до мене не звертався": Русин у Сандерленді – Миколенко запрошує в гості, ван Леувен на зв’язку, протеже Мбаппе