"Русская бомба логична в этом ряду": Вахтанг Кипиани – о разрушении стадиона в Чернигове
Журналист и историк Вахтанг Кипиани поделился мнением по поводу обстрела стадиона имени Юрия Гагарина, на котором играет Десна.
"Россияне уничтожили стадион в украинском городе Чернигове. Который носил имя россиянина Гагарина. Стадион. В Украине. Имени Гагарина.
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Тогда и российская бомба логична в этом ряду. Где есть что-то российское – там смерть и опасность", – написал Кипиани в своем Facebook.
Напомним, черниговская арена уже в третий раз пострадала в результате бомбардировки города российскими извергами. Сегодня ночью было уничтожено и здание библиотеки.
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