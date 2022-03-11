Журналист и историк Вахтанг Кипиани поделился мнением по поводу обстрела стадиона имени Юрия Гагарина, на котором играет Десна.

"Россияне уничтожили стадион в украинском городе Чернигове. Который носил имя россиянина Гагарина. Стадион. В Украине. Имени Гагарина.

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Тогда и российская бомба логична в этом ряду. Где есть что-то российское – там смерть и опасность", – написал Кипиани в своем Facebook.

Напомним, черниговская арена уже в третий раз пострадала в результате бомбардировки города российскими извергами. Сегодня ночью было уничтожено и здание библиотеки.

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