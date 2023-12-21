Монегаски в останньому турі перед різдвяними святами грали на виїзді проти "фіолетових". Монако не без проблем взяв три очки, обігравши Тулузу з рахунком 2:1 завдяки голам Віссама Бен-Єддера.

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На 51 хвилині матчу клуб з Князівства залишився у меншості. Нападник Тулузи Арон Доннум сфолив на "гравцю №17" монегасків. Арбітр зустрічі зафіксував порушення правил, утім, росіянин не дочекався рішення судді, а сам вирішив помститися. Він підступно ззаду вдарив Доннуму ногою. За свою ганебну поведінку "гравець №17" отримав червону картку.

Покидаючи поле, росіянин ще встиг посперечатися з арбітрами. Враховуючи, що дисциплінарний комітет Ліги останнім часом суворо ставиться до подібних ситуацій, футболіст Монако може отримати тривалу дискваліфікацію.

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