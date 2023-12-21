Монегаски в последнем туре перед рождественскими праздниками играли на выезде против "фиолетовых". Монако не без проблем взялтри очка, обыграв Тулузу со счетом 2:1 благодаря голам Виссама Бен-Йеддера.

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На 51 минуте матча клуб из Княжества остались в меньшинстве. Нападающий Тулузы Арон Доннум сфолил на "игроке №17" монегасков. Арбитр встречи зафиксировал нарушение правил. Россиянин не дождался решения судьи, а сам решил отомстить. Он коварно сзади ударил Доннуму ногой. За свое позорное поведение "игрок №17" получил красную карточку.

Покидая поле, россиянин еще успел поспорить с арбитрами. Учитывая, что дисциплинарный комитет Лиги в последнее время строго относится к подобным ситуациям, футболист Монако может получить длительную дисквалификацию.

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