Ліга 1, 17-й тур

Брест – Лор'ян – 4:0

Голи: Думбія, 22, 25, 29, 45+3

Монпельє – Марсель – 1:1

Голи: Фаяд, 14 – Верету, 52

Клермон – Ренн – 1:3

Голи: Нікольсон, 3 – Калімуендо, 52, Дуе, 88, Блас, 90+7 (з пенальті)

Вилучений: Кофріє, 45+1

Ніцца – Ланс – 2:0

Голи: Моффі, 76 (з пенальті), 78

Ліон – Нант – 1:0

Гол: Ляказетт, 49

Вилучений: Ловрен, 84

Тулуза – Монако – 1:2

Голи: Магрі, 5 – Бен-Єддер, 26, 44 (з пенальті)

Вилучений: Головін, 51

Реймс – Гавр – 1:0

Гол: Накамура, 25

Вилучений: Ндіай, 21

Страсбур – Лілль – 2:1

Голи: Йоро, 41 (автогол), Мванга, 76 – Сілла, 20 (автогол)

ПСЖ – Метц – 3:1

Голи: Вітінья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Удол, 72

Нападник Бреста Каморі Думбія оформив покер протягом першого тайму. Він став першим гравцем з часів Едінсона Кавані, якому підкорилося це досягнення в Лізі 1. Уругваєць оформляв покер у складі ПСЖ у ворота Кана у 2016 році. Що цікаво, до сьогоднішнього вечора в активі 20-дитячого малійця був тільки один гол у цьому сезоні. Тепер же він зрівнявся за результативністю з найкращим бомбардиром Бреста Роменом Дель Кастільйо.

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Суперник Шахтаря по плей-офф Ліги Європи Марсель не зумів обіграти на виїзді Монпельє. Команда Дженнаро Гаттузо пропустила швидкий м'яч після розіграшу кутового: Саваньє навісив, Фаяд виграв верхову дуель у Клосса і забив. Незважаючи на тотальне володіння Марселем м'ячем, саме Монпельє постійно створював небезпеку біля чужих воріт – у першому таймі Пау Лопес чотири рази врятував свою команду від пропущеного м'яча.