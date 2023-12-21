У своїх соцмережах парижани оголосили про пролонгацію угоди з 28-річним французьким захисником. Преснель Кімпембе підписав новий контракт до 2026 року.

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Француз – вихованець ПСЖ. Свою першу професіональну угоду він підписав з клубом у 2015 році. Загалом за основну команду парижан Кімпембе зіграв у 236 матчах, в яких забив три голи та віддав два асисти.

Наразі Преснель відновлюється після розриву ахіллу, який отримав ще в лютому поточного року. Майже рік француз не з'являвся на полі.

Нагадаємо, що Преснель Кімпембе був у складі збірної Франції, яка здобула титул чемпіона світу у 2018 році.

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