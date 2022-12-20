Мадридський гранд готує далекоглядний план за участю Тібо Куртуа, Андрія Луніна та Домініка Ліваковіча, повідомляє Defensa Central.

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Бельгієць зараз вважається залізним №1, але й українець приємно здивував, коли почав регулярніше грати у нинішньому сезоні. Флорентіно Перес та Карло Анчелотті готові довірити Луніну ворота, якщо той продовжить прогресувати. Для цього Андрію потрібно продовжити контракт (чинний завершується влітку 2024 року) і якісно провести повноцінний сезон в оренді. Реал буде шукати українцю правильну команду влітку 2023-го, а також підпише іншого стабільного дублера для Куртуа (бельгійцю буде 31 рік проти 24 Луніна).

Ним може стати Домінік Ліваковіч. Хорвату скоро виповниться 28, але зірок з неба він ніколи не хапав. Справжнім проривом виявився ЧС-2022, де він став одним з головних героїв бронзових медалей "картатих". Динамо Загреб оцінювало свого кіпера у 10 млн євро, проте тепер може просити значно більше. У кінці нинішнього сезону Реал обдумає всі ризики і ухвалить остаточне рішення щодо позиції воротаря.

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