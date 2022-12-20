Реал бачить Луніна своїм першим номером – план на кілька років за участю сенсації ЧС-2022
Реал хоче мати надійну воротарську ланку на багато років вперед.
Мадридський гранд готує далекоглядний план за участю Тібо Куртуа, Андрія Луніна та Домініка Ліваковіча, повідомляє Defensa Central.
Куртуа соромно за виступ Бельгії на ЧС-2022: "Ми не золоте покоління"
Бельгієць зараз вважається залізним №1, але й українець приємно здивував, коли почав регулярніше грати у нинішньому сезоні. Флорентіно Перес та Карло Анчелотті готові довірити Луніну ворота, якщо той продовжить прогресувати. Для цього Андрію потрібно продовжити контракт (чинний завершується влітку 2024 року) і якісно провести повноцінний сезон в оренді. Реал буде шукати українцю правильну команду влітку 2023-го, а також підпише іншого стабільного дублера для Куртуа (бельгійцю буде 31 рік проти 24 Луніна).
Ним може стати Домінік Ліваковіч. Хорвату скоро виповниться 28, але зірок з неба він ніколи не хапав. Справжнім проривом виявився ЧС-2022, де він став одним з головних героїв бронзових медалей "картатих". Динамо Загреб оцінювало свого кіпера у 10 млн євро, проте тепер може просити значно більше. У кінці нинішнього сезону Реал обдумає всі ризики і ухвалить остаточне рішення щодо позиції воротаря.
Лунін пропустив від колишньої команди – Бензема вже грає за Реал, а Франція запросила його на фінал ЧС-2022 фаном