На днях 34-летний игрок "горожан" сорвал российский триколор с флагштока в Турции, где команда проводит сборы. В комментарии к Алексею ожидаемо набежали разъяренные россияне с угрозами и проклятиями.

Дитятьев снял российский флаг в Турции: "Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны"

"Как же мне нравится, как у вас горят ср*ки. Пишите больше. Слава Украине. Слава ВСУ", – написал Дитятьев и показал неудачникам красноречивый средний палец.

Один россиянин вообще "забивал стрелку" ветерану Львова. Впрочем, Дитятьев только посмеялся, прикрепив фото "грозного" бойца.

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