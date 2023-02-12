Чимало колишніх футболістів досі не можуть зрозуміти, що Росія – країна-агресор, яка має залишатись в ізоляції.

Журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі повідомив, що у ці хвилини на Росії проводять товариський турнір "Кубок легенд". У змаганні беруть участь 6 команд "легенд": Росії, СНД, Африки, Південної Америки, Європи та збірна зірок.

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Серед тих, хто приїхав на турнір чимало відомих прізвищ: Ерік Абідаль, Майкон, Флоран Малуда, Еммануель Адебайор,Джей-Джей Окоча, Георгіос Карагуніс, Едмілсон, Естебан Камб'яссо, Дієго Лугано, Джованні, Фернанду Мейра, Флорен Сінама-Понголь, Еммануель Ебуе, Асамоа Г'ян, Фарід Мандрагон.

"Зараз маю шанс поспілкуватися з фанатами, які чекають на цей турнір. Для них зустріти нас – це крута нагода і щасливий момент. Особливо для дітей. Турнір добре організований, не думаю, що будуть якісь проблеми. Сподіваюся, що для дітей та всіх уболівальників приїзд нас, іноземців, буде підтримкою і заспокійливим. І покаже, що все повернеться до норми, коли не буде політичних проблем", – пояснив Абідаль свій приїзд на цей турнір.

Зауважимо, що за свою кар'єру Майкон, Абідаль та Камб'яссо вигравали Лігу чемпіонів. Карагуніс у складі збірної Греції сенсаційно виграв Євро-2004, а Едмілсон перемагав на чемпіонаті світу-2002.

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