Именитые экс-игроки из разных уголков мира до сих пор не поняли последствия контактов с государством-террористом.

Когда-то Абидаль играл с Месси, а теперь готов с оккупантами / Reuters

Россияне в начале сентября собираются провести матч памяти легенды Черноморца Ильи Цымбаларя. В нем должна принять участие "сборная легенд московского Спартака" и "сборная мира".

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Издания с болот раскрывают список фамилий, которые якобы должны приехать на это действо. Очернить себя контактами с Россией могут следующие лица: Александр Глеб, Георгиос Карагунис, Антониос Никополидис, Нванкво Кану, Джей-Джей Окоча, Тарибо Вест, Дуглас Майкон, Кевин Кураньи, Рикарду Куарежма, Эрик Абидаль, Фернандо Мейра и Эммануэль Адебайор.

Правда, представители государства-оккупанта в который раз могут соврать. Ранее анонсировали участие и Фернандо Морьентеса, но трехкратный победитель ЛЧ назвал эту информацию "фейком". Одесский Черноморец также считает этот матч унижением памяти Ильи Цымбаларя, трагически умершего в конце 2013 года.

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