"Війна це найгірше, що може бути. Ніколи не міг подумати, що у нашому житті може бути війна. Це велике горе для всіх. Дуже багато загиблих, діти гинуть.

Вірт передав військову амуніцію на потреби ЗСУ

Але наші воїни фантастично захищають людей та українську землю. Хлопці воюють фантастично. Думаю, що українські воїни наймужніші у світі. Раніше всі побоювалися російських військових, казали, що вони одна з найсильніших армій. Але бачимо, що це не так. Наші військові перевершують війська окупанта. Поступово ми повертаємо під наш контроль наші міста та села.

Росіяни – це варвари. Вони хочуть пограбувати людей, багатьох убивають, гвалтують жінок, дітей. Росіяни – гірші за тварин. Треба подякувати всьому цивілізованному світ за ту допомогу, яку нам надають. Вони підтримують нас і фінансово, і надають зброю. Гадаю, як і санкції, накладені на Росію, допоможуть зламати ворога.

Щодо коштів від продажу моєї медалі... На одну половину цієї суми ми закупили каски та рації. На суму, що залишилася, ми оформили замовлення на виготовлення бронежилетів. Найближчим часом все буде доставлено на передову, нашим захисникам.

А щодо справ футбольних... 24 лютого ми провели збори з хлопцями та відпустили їх у свої сім’ї. З усіма я зідзвонююсь, постійно на зв’язку і з президентом клубу Іваном Надєїним. Він сказав, коли буде мир – футбол повернеться. Це дуже важливі слова. Народний клуб Верес житиме. Ми всі віримо у нашу спільну перемогу", – сказав Вірт у коментарі Sportarena.

"Коли дивлюся, як люди на відео їдять хліб і плачуть…": ветеран УПЛ прихистив екс-одноклубника, якого шукала вся Україна