"Война это худшее, что может быть. Никогда не мог подумать, что в нашей жизни может быть война. Это большое горе для всех. Очень много погибших, дети гибнут.

Вирт передал военную амуницию на нужды ВСУ

Но наши воины фантастически защищают людей и украинскую землю. Ребята воюют фантастически. Думаю, что украинские воины самые мужественные в мире. Раньше все опасались российских военных, говорили, что они одна из сильнейших армий. Но мы видим, что это не так. Наши военные превосходят войска оккупанта. Постепенно мы возвращаем под наш контроль наши города и села.

Россияне – это варвары. Они хотят ограбить людей, многих убивают, насилуют женщин, детей. Россияне – хуже животных. Надо поблагодарить весь цивилизованный мир за ту помощь, которую нам оказывают. Они поддерживают нас и финансово, и дают оружие. Думаю, что и санкции, наложенные на Россию, помогут сломить врага.

Относительно средств от продажи моей медали... На одну половину этой суммы мы закупили каски и рации. На оставшуюся сумму мы оформили заказ на изготовление бронежилетов. В ближайшее время все будет доставлено на передовую, нашим защитникам.

А по поводу дел футбольных... 24 февраля мы провели собрание с ребятами и отпустили их к своим семьям. Со всеми я созваниваюсь, постоянно на связи и с президентом клуба Иваном Надеиным. Он сказал, когда будет мир – футбол вернется. Это очень важные слова. Народный клуб Верес будет жить. Мы все верим в нашу общую победу", – сказал Вирт в комментарии Sportarena.

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