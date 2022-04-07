Головний тренер Вереса Юрій Вірт продовжує підтримувати ЗСУ та вже передав першу частину амуніції для української армії.

Вірт сьогодні особисто передав ЗСУ партію касок та рацій, які придбав за гроші, отримані від продажу медалі володаря Кубка УЄФА, повідомляє Footboom.

Вірт продав медаль за перемогу в Кубку УЄФА за кругленьку суму – виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ

Але це не все – наставник Вереса очікує на прибуття бронежилетів, які також мають передати на передову. Додамо, що Вірт виручив 220 тисяч гривень за продаж медалі.

Нагадаємо, Шахтар став володарем Кубка УЄФА у 2009 році – у фіналі "гірники" здолали німецький Вердер.

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