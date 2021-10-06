Екс-наставник Карпат, Дніпра, Металіста і збірної України відреагував на дії УЄФА, який зобразив окупований Росією Крим як частину України.

Вчора, 5 жовтня, було представлено логотип та гасло Євро-2024. Територія України у проморолику зображена з півостровом Крим, який у 2014 році був анексований Росією. У сусідній країні такі дії УЄФА викликали серйозне обурення і розголос, але Союз європейських футбольних асоціацій проігнорував всі апеляції росіян.

"Я вважаю, що це зважені та правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим – її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору.

Євро-2024: офіційно презентовані логотип та гасло турніру

УЄФА, на щастя, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Він послідовний, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але УЄФА наклав на це жорстке вето.

І правильно зробив, бо Крим – це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своєму статуту, і статуту ООН", – цитує Мирона Богдановича Meta Ratings.

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