Сьогодні на Олімпійському стадіоні в Берліні відбулася офіційна презентація логотипу та слогану Євро-2024, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Гасло – "Об'єднані футболом. Єдині в самому серці Європи". В основі логотипу лежать 24 кольори з прапорів 55 асоціацій-членів УЄФА, які відтворюють форму стелі Олімпійського стадіону. В центрі композиції розташований кубок чемпіонів Європи.

Нагадаємо, УЄФА вирішив відмовитися від експерименту Євро-2020, який приймало 11 різних країн. Наступний розіграш відбудеться на 10 німецьких стадіонах.

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