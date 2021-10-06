Экс-наставник Карпат, Днепра, Металлиста и сборной Украины отреагировал на действия УЕФА, который изобразил оккупированный Россией Крым как часть Украины.

Вчера, 5 октября, были представлены логотип и лозунг Евро-2024. Территория Украины в промо-ролике изображена с полуостровом Крым, который в 2014 году был аннексирован Россией. В соседней стране такие действия УЕФА вызвали серьезное возмущение и резонанс, но Союз европейских футбольных ассоциаций проигнорировал все апелляции россиян.

"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым – ее территория, но международное сообщество придерживается другой точки зрения.

Евро-2024: официально представлены логотип и лозунг турнира

УЕФА, к счастью, продолжает действовать в соответствии с международным правом. Он последовательный, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но УЕФА наложил на это жесткое вето.

И правильно сделал, потому что Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА снова показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН", – цитирует Мирона Богдановича Meta Ratings.

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