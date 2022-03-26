"На жаль, Росія та сама. Пропаганда там ллється понад 20 років. Я впевнений, що Росія – це країна комфорту. Їм зручно: у них холодильник, у них є телевізори. Цього досить більшості.

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Дуже багато розвинених росіян, які хочуть прогресувати, намагаються розвиватися, але їм це не дають. І переважна більшість цих росіян виїжджає за межі країни. Те ж саме і в Білорусі. Але там ситуація ще гірша. Там взагалі приходять додому лише через те, що ти залишив у Telegram повідомлення на підтримку.

У Росії, я впевнений, зараз буде те саме. Там достатньо людей, але їх влаштовує те, що у них є, і вони бояться це втратити. На людей, які намагаються висловити свою позицію, чиниться силовий вплив.

Я багато читаю зараз про війну, про людей, які справді говорять правду про чинну ситуацію. Я повністю погоджуюся з Андрієм Макаревичем. Він каже росіянам: "Добре. Якщо ви вважаєте, що це військова операція, то чому вам закривають вуха та рот? Ви самі маєте замислитися. Чому вам дають 15 років, якщо це просто військова операція?" – сказав Ребров у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, Сергій виступав у Росії за казанський Рубін у 2008-2009 роках.

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