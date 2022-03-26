"К сожалению, Россия та же. Пропаганда там льется более 20 лет. Я уверен, что Россия – это страна комфорта. Им удобно: у них холодильник, у них есть телевизоры. Этого достаточно большинству.

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Очень много развитых россиян, которые хотят прогрессировать, пытаются развиваться, но им это не дают. И основная масса этих россиян выезжает за пределы страны. То же самое и в Беларуси. Но там ситуация еще хуже. Там вообще приходят домой только потому, что ты оставил в Telegram сообщение в поддержку.

В России, я уверен, сейчас будет то же самое. Там достаточно людей, но их устраивает то, что у них есть, и они боятся потерять это. На людей, пытающихся выразить свою позицию, оказывается силовое влияние.

Я многое читаю сейчас о войне, о людях, которые действительно говорят правду о существующей ситуации. Я полностью согласен с Андреем Макаревичем. Он говорит россиянам: "Хорошо. Если вы считаете, что это военная операция, то почему вам закрывают уши и рот? Вы сами должны задуматься. Почему вам дают 15 лет, если это просто военная операция?" – сказал Ребров в программе "Денисов Time".

Напомним, Сергей выступал в России за казанский Рубин в 2008-2009 годах.

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