"Ось що дивно: у нас йде війна в країні, але в нас у супермаркетах люди не б'ються за гречку та цукор, а там вони б'ються за цукор, коли їхні сини вмирають. Ось у мене питання: якщо порожній холодильник переможе телевізор, можливо, тоді до них щось дійде?

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Не думаю. Я, так само як і ви, мабуть, слухаю розмови російських солдатів, коли вони дзвонять матерям, дівчатам. Я чую, про що вони говорять – це просто божевілля. Ці солдати, які вбивають дітей, жінок, цивільних – вони говорять про якусь кока-колу... Тому я не знаю, як достукатися до когось.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider – цікаво, що прогресивні люди думають. Їх багато, але вони не вилазять, до певного часу.

Дуже багато зараз залежить від простих людей. Навіть не вийти на вулицю, а показати якусь підтримку. Коли їх буде багато, то їх уже нікуди буде садити на 15 діб або на 15 років. Люди просто повстануть проти цього режиму, тому що цей режим вбиває в людях бажання прогресувати, бажання користуватися новими технологіями, бо закривають абсолютно все", – сказав Ребров у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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