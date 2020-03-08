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Роналду привітався з фанатами-невидимками – оригінальний жарт португальця на фоні паніки через коронавірус

8 березня 23:00 313 Читать на русском
Роналду привітався з фанатами-невидимками – оригінальний жарт португальця на фоні паніки через коронавірус
Кріштіану Роналду / АР

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зберігав позитивний настрій перед матчем 26 туру Серії А проти Інтера.

55’ Аарон Ремзі
68’ Пауло Дибала
 
Даніеле Паделлі 79’
55’ Аарон Ремзі
68’ Пауло Дибала
79’ Даніеле Паделлі

Зірку туринців не турбувала навіть відсутність вболівальників, яких не пустили на стадіон через загрозу масового поширення коронавірусу в Італії.

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Роналду сам вигадав собі підтримку фанатів і навіть тиснув руку невидимим людям, які нібито чекали його біля автобуса. Португалець продовжив свій виступ і за кілька секунд до стартового свистка поєдинку з Інтером. Бомбардир Ювентуса активно аплодував трибунам, які були практично порожні.

Нагадаємо, у разі перемоги над Інтером туринці повернуть собі першу сходинку Серії А, яку наразі посідає Лаціо.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус - Інтер Ювентус Ювентус Італія Відеоновини
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