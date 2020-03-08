Роналду привітався з фанатами-невидимками – оригінальний жарт португальця на фоні паніки через коронавірус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зберігав позитивний настрій перед матчем 26 туру Серії А проти Інтера.

Зірку туринців не турбувала навіть відсутність вболівальників, яких не пустили на стадіон через загрозу масового поширення коронавірусу в Італії.

Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч

Роналду сам вигадав собі підтримку фанатів і навіть тиснув руку невидимим людям, які нібито чекали його біля автобуса. Португалець продовжив свій виступ і за кілька секунд до стартового свистка поєдинку з Інтером. Бомбардир Ювентуса активно аплодував трибунам, які були практично порожні.

Нагадаємо, у разі перемоги над Інтером туринці повернуть собі першу сходинку Серії А, яку наразі посідає Лаціо.

Ібрагімовіч голом не врятував Мілан від поразки, Фіорентина розписала мирову із Удінезе: 26-й тур Серії А, неділя