Цього тижня габонець став жертвою нападу грабіжників. Вони винесли з дому коштовності, завдали тілесних ушкоджень футболісту й зі зброєю погрожували його дружині.

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Після детального медичного обстеження в Обамеянга виявили перелом щелепи, який залишить його поза футболом на 4-5 тижнів. Тріщина просто не дозволить йому нормально тренуватись. Ці проблеми можуть вплинути на рішення Челсі не підписувати П'єра-Емеріка, якого вони хотіли протягом останнього місяця. Такого сценарію побоюється Барселона, яка хоче продати габонця, інформує Sport.es.

Нагадаємо, Обамеянг перебрався у Барселону взимку цього року на правах вільного агента. Провів 24 поєдинки, забив 13 м'ячів та віддав 1 асист. Угода нападника з "синьо-гранатовими" чинна до літа 2025-го.

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