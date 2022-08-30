Форварда Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду, схоже, не всі хочуть бачити у рідному для нього клубі.

Спортінг був чи не єдиниим можливим варіантом продовження кар'єри для 37-річного португальця. Проте трансфер на батьківщину навряд чи відбудеться.

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Як інформує The Times, проти такого сценарію виступає нинішній головний тренер лісабонців Рубен Аморім. Він нібито навіть заявив про готовність подати у відставку, якщо керівництвом клубу все ж вирішить підписати Роналду.

Нагадаємо, Кріштіану прагне вирватись з Манчестер Юнайтед, адже команда не гратиме у Лізі чемпіонів. До кінця трансферного вікна залишаються лічені дні, але жодної конкретики досі немає.

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