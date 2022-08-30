Роналду став "скалкою в дупі" для роздягальні МЮ – більшість партнерів сподіваються на продаж зірки
Гравці Манчестер Юнайтед не будуть сильно сумувати, якщо Кріштіану Роналду таки покине клуб до кінця трансферного вікна.
Значна частина роздягальні "дияволів" тримає кулаки за те, щоб 37-річного португальця позбулися у найближчі дні, стверджує ESPN.
"Будь-який тренер хотів би попрацювати з Роналду": Спаллетті – про можливий трансфер Кріштіану в Наполі
Рік тому Роналду з великою помпою повертався на Олд Траффорд, але реальність виявилася дуже жорстокою. МЮ провально провів сезон і залишився без Ліги чемпіонів, а низка молодих гравців відійшли в тінь, поки Кріш набивав індивідуальну статистику. Цього літа ситуація стала ще гіршою. Роналду проігнорував літню підготовку Юнайтед і просив свого агента шукати клуб з Лігою чемпіонів. Така поведінка остаточно закріпила за ветераном статус "скалки в дупі".
Втім, пошуки нового місця роботи виявилися зовсім непростими. Досі ніхто з грандів не ризикнув забирати зірку з величезними зарплатнею і его. До кінця вікна залишилося кілька днів, і МЮ потрібно ухвалювати складне рішення, щоб не зіпсувати черговий сезон внутрішніми розбірками. Джерело припускає, що розрив контракту міг би стати не найгіршим підсумком для клубу.
Манчестер Юнайтед здобув другу перемогу поспіль – Бруну нарешті забив, дебют Каземіро, черговий млявий вихід Роналду