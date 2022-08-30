Гравці Манчестер Юнайтед не будуть сильно сумувати, якщо Кріштіану Роналду таки покине клуб до кінця трансферного вікна.

Значна частина роздягальні "дияволів" тримає кулаки за те, щоб 37-річного португальця позбулися у найближчі дні, стверджує ESPN.

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Рік тому Роналду з великою помпою повертався на Олд Траффорд, але реальність виявилася дуже жорстокою. МЮ провально провів сезон і залишився без Ліги чемпіонів, а низка молодих гравців відійшли в тінь, поки Кріш набивав індивідуальну статистику. Цього літа ситуація стала ще гіршою. Роналду проігнорував літню підготовку Юнайтед і просив свого агента шукати клуб з Лігою чемпіонів. Така поведінка остаточно закріпила за ветераном статус "скалки в дупі".

Втім, пошуки нового місця роботи виявилися зовсім непростими. Досі ніхто з грандів не ризикнув забирати зірку з величезними зарплатнею і его. До кінця вікна залишилося кілька днів, і МЮ потрібно ухвалювати складне рішення, щоб не зіпсувати черговий сезон внутрішніми розбірками. Джерело припускає, що розрив контракту міг би стати не найгіршим підсумком для клубу.

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