Далеко не всі гравці в саудівській лізі готові бити поклони Кріштіану Роналду.

Португалець у матчі проти Аль-Таавона (2:1) зіткнувся з гордим норовом Леандре Тавамба.

Роналду оформив 2 асисти, не забив з метра і спровокував скандал: відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль Таавон – 2:1

Камерунський нападник відзначився голом, який скасували через офсайд. Незабаром Аль-Наср забив переможний м'яч з асистом Роналду, до положення якого також були питання. 38-річний португалець на знак примирення протягнув руку Тавамба, проте той не захотів тиснути її.

A Saudi league player refuses to shake hand with Ronaldopic.twitter.com/kQRK7NKDIM — Total Football (@TotalFootbol) February 17, 2023

Нагадаємо, Роналду приєднався до Аль-Насра в грудні і отримав рекордну зарплату в історії футболу – 200 млн доларів за рік.

Роналду відзначився геніальним асистом і "залякав" суддю задля важкої перемоги Аль-Насра