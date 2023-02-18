Роналду зневажили у Саудівській Аравії – суперник образився за суддівські потурання зірці
Далеко не всі гравці в саудівській лізі готові бити поклони Кріштіану Роналду.
Португалець у матчі проти Аль-Таавона (2:1) зіткнувся з гордим норовом Леандре Тавамба.
Роналду оформив 2 асисти, не забив з метра і спровокував скандал: відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль Таавон – 2:1
Камерунський нападник відзначився голом, який скасували через офсайд. Незабаром Аль-Наср забив переможний м'яч з асистом Роналду, до положення якого також були питання. 38-річний португалець на знак примирення протягнув руку Тавамба, проте той не захотів тиснути її.
Нагадаємо, Роналду приєднався до Аль-Насра в грудні і отримав рекордну зарплату в історії футболу – 200 млн доларів за рік.
Роналду відзначився геніальним асистом і "залякав" суддю задля важкої перемоги Аль-Насра