Кріштіану Роналду використовує всю свою майстерність та авторитет, щоб досягти успіху у Саудівській Аравії.

Чемпіонат СА, 17 тур

Аль-Наср – Аль-Таавон – 2:1

Голи: Гаріб, 17, Маду, 78 – Медран, 47

У минулому турі Роналду оформив покер, а сьогодні вирішив приміряти роль асистента в матчі проти Аль-Таавона.

Результативна передача на 17-й хвилині не викликала жодних питань, лише насолоду. Роналду в дотик видав розкішну розрізну передачу на Гаріба, який не мав права зіпсувати таку красу. Аль-Наср втримав перевагу до перерви, але пропустив в дебюті другого тайму. Господарів засмутив хавбек Альваро Медран, який свого перетинався з Роналду в Реалі, але не зміг закріпитися на рівні першої команди мадридців.

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Далі почався концерт VAR. Повтори двічі змінили першочергове рішення арбітра, подарувавши Аль-Насру перемогу. Спочатку гол Аль-Таавона скасували через офсайд у Тавамби. Потім Роналду дещо випадково обробив удар Густаво для Маду, який зробив рахунок 2:1. Арбітр не планував зараховувати гол, зафіксувавши офсайд у Кріштіану.

Ситуацію слід розділити на дві частини. Якщо під час своєї передачі Роналду точно не був у положенні поза грою, то на ударі Маду справді міг закрити огляд голкіперу. Португалець встиг нагримати на польового рефері, який побіг самостійно дивитись повтор. Засмучувати суперзірку не хотілось – гол таки зарахований, Аль-Наср святкує важку перемогу. Команда Роналду ділить лідерство з Аль-Іттіхадом та Аль-Шабабом (у всіз по 40 очок).

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