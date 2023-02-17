Аль-Наср виграв перший тайм завдяки голу Гаріба з розкішної передачі Роналду. Сам португалець також мав нагоди забити, але підводила точність. В дебюті другого тайму рахунок зрівняв інший екс-гравець Реала – хавбек Альваро Медран. Майже відразу Роналду мав повертати перевагу Аль-Насру, але з близької відстані влучив у ногу голкіпера. Тавамба свій момент використав і побіг святкувати. Все зіпсував VAR – офсайд у форварда Аль-Таавона.

Роналду відзначився геніальним асистом і "залякав" суддю задля важкої перемоги Аль-Насра

Згодом система знову була на боці Аль-Насра. Роналду обробив сильний удар Густаво для Маду, який і приніс "жовто-синім" перемогу. Польовий арбітр сам пішов дивитись повтор моменту, але не помітив криміналу ні в першій позиції Роналду (справедливо), ні в закриванні огляду воротарю (є питання). Кріш не забив, зате вперше з 2018 року оформив 2 асисти в одному поєдинку.