Роналду знайшов ідеального тренера на карантині – мотивуюче відео

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує готуватися до відновлення сезону.

Поки групові заняття заборонені, зірковий португалець провів тренування зі своїм сином – Кріштіану Роналду-молодшим. Відео нападник Ювентуса опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, 4 травня Роналду повернувся в Турин з Мадейри, де перебував під час карантину. Тепер Кріштіану змушений піти на 2-тижневу самоізоляцію і лише потім повернеться до тренувань із партнерами по команді.

До слова, 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці зможуть займатися у складі груп. Орієнтовно на початку червня можуть дозволити відновлення сезону, але не виключено, що Серія А буде завершена достроково.

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