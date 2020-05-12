Шевченко опинився у топ-15 рейтингу результативності в Лізі чемпіонів, Мессі та Роналду – в трійці найкращих

Чинний головний тренер збірної України опинився серед найкращих у рейтингу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Портал GiveMeSport склав рейтинг найкращих гравців Ліги чемпіонів у співвідношенні кількості проведених матчів до кількості забитих голів у найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Враховувалися лише 25 найкращих бомбардирів в історії ЛЧ.

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Екс-нападник Динамо, Мілана та Челсі Андрій Шевченко теж опинився у цьому списку. Чинний наставник збірної України посів 12 місце з індексом 0,48 голів за гру. Шевченко, який виграв з Міланом Лігу чемпіонів 2002/03, обійшов таких визнаних майстрів як Анрі, Ето'О, Руні та Ібрагімовіч.

Найкращим став Ліонель Мессі (141 матч, 114 голів, коефіцієнт 0,81). Друге місце посів Рууд ван Ністелрой (73 матчі, 56 голів, коефіцієнт 0,77), третє – Кріштіану Роналду (169 матч, 128 голів, коефіцієнт 0,76).

Також у топ-10 опинилися Роберт Лєвандовскі, Неймар, Філіппо Індзагі, Едінсон Кавані, Серхіо Агуеро, Карім Бензема та Рауль. Повністю рейтинг можна переглянути за посиланням.

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