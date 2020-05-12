Роналду нашел идеального тренера на карантине – мотивирующее видео

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает готовиться к возобновлению сезона.

Пока групповые занятия запрещены, звездный португалец провел тренировку со своим сыном – Криштиану Роналду-младшим. Видео нападающий Ювентуса опубликовал на своей странице в Инстаграм.

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Напомним, 4 мая Роналду вернулся в Турин из Мадейры, где находился во время карантина. Теперь Криштиану вынужден пойти на 2-недельную самоизоляцию и только потом вернется к тренировкам с партнерами по команде.

К слову, 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки смогут заниматься в составе групп. Ориентировочно в начале июня могут позволить возобновление сезона, но не исключено, что Серия А будет завершена досрочно.

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