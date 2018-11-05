Роналду зізнався, що сумує за Руні та натякнув на можливе возз'єднання дуету

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду з ностальгією пригадав часи виступів за Манчестер Юнайтед з Вейном Руні.

"Для мене сила Руні полягає в його характері та фізичній потужності. Він ніколи не зупиняється, завжди знаходиться в русі, допомагає команді. Вейн – фантастичний командний гравець, який до того ж багато забиває. Він часто записує на свій рахунок важливі голи, для мене він неймовірний футболіст.

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У розмовах з одноклубниками я часто називав Руні пітбулем. Що я можу сказати? Я сумую за грою з ним. Ніхто не знає, що трапиться в майбутньому. Можливо, одного разу ми знову зіграємо разом", – цитує Роналду Mirror.

Нагадаємо, на даний момент 33-річний Руні виступає в МЛС за ДС Юнайтед.

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