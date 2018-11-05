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Роналду признался, что скучает по Руни и намекнул на возможное воссоединение дуэта

10:45 183 Читати українською
Роналду признался, что скучает по Руни и намекнул на возможное воссоединение дуэта
Криштиану Роналду и Уэйн Руни / Фото ФК МЮ

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду с ностальгией вспомнил времена выступлений за Манчестер Юнайтед с Уэйном Руни.

"Для меня сила Руни заключается в его характере и физической мощи. Он никогда не останавливается, всегда находится в движении, помогает команде. Уэйн – фантастический командный игрок, который к тому же много забивает. Он часто записывает на свой счет важные голы, для меня он невероятный футболист.

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В разговорах с одноклубниками я часто называл Руни питбулем. Что я могу сказать? Я скучаю по игре с ним. Никто не знает, что случится в будущем. Возможно, однажды мы снова сыграем вместе", – цитирует Роналду Mirror.

Напомним, на данный момент 33-летний Руни выступает в МЛС за ДС Юнайтед.

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Теги
Англия Уэйн Руни Уэйн Руни Криштиану Роналду Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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