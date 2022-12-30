У 2021 році "б'янконері" платили португальцю 7821 євро за ігрову хвилину, інформує Tuttosport.

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Загалом Роналду провів 11507 хвилин і заробив майже 90 млн євро. Втім, у Ювентусі знайшовся гравець, час якого коштував більше. Хавбек Аарон Ремзі страждає від травм, але свої 7 млн за сезон отримує досі. Кожна із 840 ігрових хвилин валлійця обійшлася Ювентусу у 8928 євро.

Нагадаємо, влітку Роналду за 15 млн євро перейшов у МЮ, а Ремзі залишається у Турині, маючи контракт до літа 2023 року.

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