Роналду зарабатывал в Ювентусе почти 8 тысяч евро за минуту на поле – португальца превзошел вечно поломанный хавбек
Ювентус щедро отблагодарил Криштиану Роналду за каждую секунду выступлений в Турине.
В 2021 году "бьянконери" платили португальцу 7821 евро за игровую минуту, информирует Tuttosport.
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В общей сложности Роналду провел 11507 минут и заработал почти 90 млн евро. Впрочем, в Ювентусе нашелся игрок, время которого стоило больше. Хавбек Аарон Рэмзи страдает травмами, но свои 7 млн за сезон получает до сих пор. Каждая из 840 игровых минут валлийца обошлась Ювентусу в 8928 евро.
Напомним, летом Роналду за 15 млн евро перешел в МЮ, а Рэмзи остается в Турине, имея контракт до лета 2023 года.
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