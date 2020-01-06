Роналду: Задоволений хет-триком, але для Ювентуса це не найголовніше

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував матч проти Кальярі, у якому він став автором хет-трику.

"Найголовніше, що команда виграла. Ми грали добре і створили багато гольових моментів. Я задоволений хет-триком, але найважливіше було перемогти і створити тиск на Інтер.

Чергові бомбардирські досягнення Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кальярі – 4:0

Ми стаємо кращими від гри до гри, і не тільки в обороні, а й в півзахисті, і атаці. Ми – цілісна команда і повинні працювати разом у кожному русі.

Не знаю, чи буду дивитися матч Наполі – Інтер, але, очевидно, сподіваюся, що Інтер програє, тому що це допоможе нам. У будь-якому випадку, ми зробили те, що повинні були зробити, і тепер можемо тільки чекати", – цитує португальця Sky Italia.

Роналду встановив одразу чотири досягнення у матчі з Кальярі

Нагадаємо, у матчі 18 туру Серії А Роналду відзначився трьома голами у ворота Кальярі. Після перемоги над сардинцями "стара синьйора" очолила турнірну таблицю, але її може наздогнати Інтер, якщо на виїзді обіграє Наполі.