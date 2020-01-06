Роналду: Доволен хет-триком, но для Ювентуса это не самое главное

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал матч против Кальяри, в котором он стал автором хет-трика.

"Самое главное, что команда выиграла. Мы играли хорошо и создали много голевых моментов. Я доволен хет-триком, но важнее всего было победить и создать давление на Интер.

Очередные бомбардирские достижения Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кальяри – 4:0

Мы становимся лучше от игры к игре, и не только в обороне, но и в полузащите, и атаке. Мы – целостная команда и должны работать вместе в каждом движении.

Не знаю, буду ли смотреть матч Наполи – Интер, но, очевидно, надеюсь, что Интер проиграет, потому что это поможет нам. В любом случае, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь можем только ждать", – цитирует португальца Sky Italia.

Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

Напомним, в матче 18 тура Серии А Роналду отметился тремя голами в ворота Кальяри. После победы над сардинцы "старая синьора" возглавила турнирную таблицу, но ее может догнать Интер, если на выезде обыграет Наполи.