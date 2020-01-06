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Роналду: Доволен хет-триком, но для Ювентуса это не самое главное

6 января 21:44 186 Читати українською
Роналду: Доволен хет-триком, но для Ювентуса это не самое главное
Криштиану Роналду / Eurosport

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал матч против Кальяри, в котором он стал автором хет-трика.

49’ Криштиану Роналду
67’ Криштиану Роналду
81’ Гонсало Игуаин
82’ Криштиану Роналду
 
49’ Криштиану Роналду
67’ Криштиану Роналду
81’ Гонсало Игуаин
82’ Криштиану Роналду

"Самое главное, что команда выиграла. Мы играли хорошо и создали много голевых моментов. Я доволен хет-триком, но важнее всего было победить и создать давление на Интер.

Очередные бомбардирские достижения Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кальяри – 4:0

Мы становимся лучше от игры к игре, и не только в обороне, но и в полузащите, и атаке. Мы – целостная команда и должны работать вместе в каждом движении.

Не знаю, буду ли смотреть матч Наполи – Интер, но, очевидно, надеюсь, что Интер проиграет, потому что это поможет нам. В любом случае, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь можем только ждать", – цитирует португальца Sky Italia.

Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

Напомним, в матче 18 тура Серии А Роналду отметился тремя голами в ворота Кальяри. После победы над сардинцы "старая синьора" возглавила турнирную таблицу, но ее может догнать Интер, если на выезде обыграет Наполи.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус - Кальяри
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