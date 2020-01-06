Роналду встановив одразу чотири досягнення у матчі з Кальярі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю жагою до забитих голів, записавши до свого активу хет-трик в матчі 18-го туру Серії А проти Кальярі (4:0).

Хет-трик Роналду у ворота Кальярі став особливим для португальця.

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Як зазначає твіттер УЄФА, цей хет-трик став уже 56-м для Кріштіану за клуб та збірну. Opta додає, що Роналду відзначився 36-м хет-триком з 2008 року та є одноосібним лідером за цим показником, а сам форвард відзначився 5-м поспіль голом у формі Ювентуса.

Але і це досягнення не стало останнім для Роналду: португалець відзначився трьома забитими голами в одному матчі вже в десятому змаганні, додає твіттер ESPN.

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️️ Cristiano Ronaldo has now scored 56 hat-tricks for club & country #UCL | @juventusfcen pic.twitter.com/kk46MfQHVZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 6, 2020

36 - Cristiano Ronaldo has just scored his 36th league hat-trick in @juventusfc's 4-0 win over Cagliari. No player has as many since January 2008 in the top five European leagues. Superstar. pic.twitter.com/MydNOLzHe8 — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2020 5 - For the first time Cristiano Ronaldo has scored in five games in a row with Juventus in Serie A. Continuous. #JuveCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2020