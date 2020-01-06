Роналду встановив одразу чотири досягнення у матчі з Кальярі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю жагою до забитих голів, записавши до свого активу хет-трик в матчі 18-го туру Серії А проти Кальярі (4:0).
Хет-трик Роналду у ворота Кальярі став особливим для португальця.
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Як зазначає твіттер УЄФА, цей хет-трик став уже 56-м для Кріштіану за клуб та збірну. Opta додає, що Роналду відзначився 36-м хет-триком з 2008 року та є одноосібним лідером за цим показником, а сам форвард відзначився 5-м поспіль голом у формі Ювентуса.
Але і це досягнення не стало останнім для Роналду: португалець відзначився трьома забитими голами в одному матчі вже в десятому змаганні, додає твіттер ESPN.
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