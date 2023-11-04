Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 12-й тур

Абха – Аль-Ахдуд – 3:2

Голи: Крихов'як, 20, Квіркелія, 59, (аг.), Токо Екамбі, 69 – Бурке, 26, Аль-Шаїх, 31

Аль-Еттіфак – Аль-Раед – 0:0

Аль-Наср – Аль-Халідж – 2:0

Голи: Роналду, 26, Ляпорт, 58

Абха та Аль-Ахдуд видали результативний поєдинок, в якому перемогу святкували перші. Хоча Аль-Ахдуд пішов на перерву, ведучи в рахунку, – на гол Крихов'яка відповіли Бурке та Аль-Шаїх. По перерві Квіркелія зрізав м'яч у власні ворота, зрівнявши рахунок, а Токо Екамбі приніс перемогу Абха.

Бензема і Ко перетворилися в найгіршу команду ліги, лідер феєрить навіть без Неймара: Саудівська Аравія

Аль-Раед Йовічевіча розійшовся миром з Аль-Еттіфаком Джеррарда – обидві команди так і не забили. А Аль-Наср продовжує переслідувати Аль-Хіляль у боротьбі за лідерство. Мане забив уже на 10 хвилині, але забитий м'яч скасували через офсайд. А гол Роналду був абсолютно легальним – португалець на замаху прибрав захисника та пробив метрів з 26 у дальній кут.

Цей гол став 44-м для Кріштіану у цьому році – стільки ж назабивав і Ерлінг Холанд. У другому таймі колишній одноклубник Холанда по Манчестер Сіті, Емерік Ляпорт, подвоїв перевагу Аль-Насра, встановивши остаточний рахунок.

Ньюкасл переграв Арсенал у скандальному матчі АПЛ – міражі VAR, агресивний вихід Зінченка, бійцівський клуб, драма ЛЧ