Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 12-й тур

Абха – Аль-Ахдуд – 3:2

Голы: Крыховяк, 20, Квиркелия, 59, (аг.), Токо Экамби, 69 – Бурке, 26, Аль-Шаих, 31

Аль-Эттифак – Аль-Раед – 0:0

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Роналду, 26, Ляпорт, 58

Абха и Аль-Ахдуд выдали результативный поединок, в котором победу праздновали первые. Хотя Аль-Ахдуд ушел на перерыв, ведя в счете, – на гол Крыховяка ответили Бурке и Аль-Шаих. После перерыва Квиркелия срезал мяч в собственные ворота, сравняв счет, а Токо Экамби принес победу Абха.

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Аль-Раед Йовичевича разошелся миром с Аль-Эттифаком Джеррарда – обе команды так и не забили. А Аль-Наср продолжает преследовать Аль-Хиляль в борьбе за лидерство. Мане забил уже на 10 минуте, но забитый мяч отменили из-за офсайда. А гол Роналду был абсолютно легальным – португалец на замахе убрал защитника и пробил метров с 26 в дальний угол.

Этот гол стал 44-м для Криштиану в этом году – столько же назабивал и Эрлинг Холанд. Во втором тайме бывший одноклубник Холанда по Манчестер Сити, Эмерик Ляпорт, удвоил преимущество Аль-Насра, установив окончательный счет.

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