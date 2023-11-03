Саудівська Аравія

Аль-Фатех – Аль-Хіляль – 0:2

Голи: Мітровіч, 5 (п), Аль-Давсарі, 90+3

Аль-Шабаб – Аль-Іттіхад – 1:0

Гол: Карлос Жуніор, 14

У центральному матчі туру Аль-Хіляль обіграв Аль-Фатех. Поточний лідер чемпіонату не помічає ні втрати Неймара, ні, здавалося, сильних суперників. Сьогодні дуже допоміг пенальті, з якого Мітровіч відкрив рахунок вже на 5-й хвилині. Тож Аль-Хіляль продовжив переможну серію, яка триває півтора місяця, й зміцнив своє лідерство.

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Після гучної трансферної кампанії чекали значно більшого. Натомість Аль-Іттіхад скотився у серію невдач. За останній місяць – це найгірша команда ліги. Безвиграшна серія сягнула 5-ти матчів. Бензема, Канте і Ко не скотилися в прірву виключно завдяки хорошим результатам, здобутим на старті сезону.