Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер попереджає, що Кріштіану Роналду може регулярно опинятися поза основою, як це сталося у матчі з Евертоном (1:1).

"Ми з ним розуміємо трохи більше, ніж, наприклад, експерти. Потрібно вибирати правильні моменти, щоб грати з Кріштіану або не грати.

Чергове фіаско "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Евертон – 1:1

Він вже не мале щеня, але залишається таким самим професіоналом. Роналду готовий виступати так, як потребує команда. Цього разу він вийшов із запасу, але показав енергію та правильний настрій", – цитує Сульшера The Sun.

Нагадаємо, Роналду не зміг відзначитися голом у двох останніх матчах АПЛ, хоча до того оформив 3 м'ячі за 2 поєдинки.

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