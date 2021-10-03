Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер предупреждает, что Криштиану Роналду может регулярно оказываться вне основы, как это произошло в матче с Эвертоном (1:1).

"Мы с ним понимаем немного больше, чем, например, эксперты. Нужно выбирать правильные моменты, чтобы играть с Криштиану или не играть.

Очередное фиаско "красных дьяволов" в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1

Он уже не маленький щенок, но остается таким же профессионалом. Роналду готов выступать так, как требует команда. На этот раз он вышел из запаса, но показал энергию и правильный настрой", – цитирует Сульшера The Sun.

Напомним, Роналду не смог отличиться голом в двух последних матчах АПЛ, хотя до того оформил 3 мяча за 2 поединка.

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