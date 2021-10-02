Манчестер Юнайтед не зміг впоратись з Евертоном у матчі 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Господарі вийшли вперед перед свистком на перерву. Бруну ідеально розвернувся і викотив м'яч під удар Марсьялю, а той потужно пробив "між вух" Пікфорда.

Манчестер Юнайтед розписав вогняну нічию з Евертоном – VAR врятував манкуніанців від прикрої поразки

Евертон покарав Манчестер Юнайтед за невдале виконання кутового. Грей "затоптав" Фреда на фланзі і продовжив на Дукуре, а завершив контратаку Таунсенд – 1:1. Перед цим Сульшер випустив Роналду та Санчо, однак зіркові новачки нічим не допомогли команді. Більше того, "червоні дияволи" могли й програти, якби на 85-й хвилині VAR не скасував гол Міни через офсайд.