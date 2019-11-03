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Роналду втратив перукаря – його знайшли зарізаним в готелі

12:43 667 Читать на русском
Роналду втратив перукаря – його знайшли зарізаним в готелі
Кріштіану Роналду / AP

Перукар Кріштіану Роналду Рікардо Маркес Феррейра знайдений вбитим в швейцарському готелі.

Перукаря нападника туринського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду Рікардо Маркеса Феррейру знайшли мертвим у готелі в Цюріху, повідомляє Mundo Deportivo.

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Тіло зі слідами ножового поранення знайшла співробітниця готелю 2 листопада, коли збиралася прибрати кімнату Феррейри. За її словами, перукар лежав на вкритому кров'ю ліжку, а в кімнаті був відчутний запах алкоголю.

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На цей момент особа вбивці Рікардо Маркеса не встановлена. Поліція вже почала розслідування злочину і зараз шукає винних.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Португалія Португалія Італія
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