Роналду потерял парикмахера – его нашли зарезанным в отеле

Парикмахер Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра найден убитым в швейцарском отеле.

Парикмахера нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Рикардо Маркеса Феррейру нашли мертвым в отеле в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.

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Тело со следами ножевого ранения нашла сотрудница отеля 2 ноября, когда собиралась убрать комнату Феррейры. По ее словам, парикмахер лежал на укрытой кровью кровати, а в комнате был ощутим запах алкоголя.

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На данный момент личность убийцы Рикардо Маркеса не установлена. Полиция уже начала расследование преступления и сейчас ищет виновных.