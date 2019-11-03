Роналду вдарив ліктем захисника Торіно – арбітр проігнорував грубість зірки Ювентуса

Зірці Ювентуса Кріштіану Роналду в матчі 11-го туру Серії А проти Торіно не сподобалась щільна опіка з боку захисника "биків".

На 65-й хвилині матчу португалець, перебуваючи в штрафному майданчику суперника, ударив ліктем захисника Торіно Армандо Іццо. Футболіст збірної Італії впав на газон, зображаючи нелюдські муки. Роналду тільки посміявся зі свого опікуна. Арбітр матчу Даніеле Довері ніяк не відреагував на епізод.

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Нагадаємо, що в туринському дербі мінімальну перемогу здобув Ювентус, який продовжує лідирувати в турнірній таблиці Серії А. Торіно після цієї поразки посідає 13 місце, але вже сьогодні може опуститися одразу на декілька позицій.

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