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Роналду вражає на тренуваннях Ювентуса – ефектні голи португальця, який не залишає шансів голкіперу

11:05 726 Читать на русском
Роналду вражає на тренуваннях Ювентуса – ефектні голи португальця, який не залишає шансів голкіперу
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Лідер Ювентуса наполегливо готується до відновлення Серії А, яке заплановано на 20 червня.

Роналду продовжує підготовку до повернення на поле після тримісячного простою. Форвард "Старої синьори" на вчорашньому тренуванні відшліфовував дальні удари.

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Компанію 35-річному португальцю склав третій голкіпер туринців Карло Пінсольо. У італійця було мало шансів парирувати потужні удари португальця – кілька пострілів Кріштіану завершилися ефектними голами. Відео тренування Роналду виклав в Instagram.

Нагадаємо, поновлення чемпіонату Італії планується на 20 червня. Перед цим будуть зіграні півфінали та фінал Кубка Італії – суперником Ювентуса в 1/2 є Мілан.

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Теги
Італія Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Красиві голи Карло Пінсольо Карло Пінсольо
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