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Роналду поражает на тренировках Ювентуса – эффектные голы португальца, который не оставляет шансов голкиперу

11:05 58 Читати українською
Роналду поражает на тренировках Ювентуса – эффектные голы португальца, который не оставляет шансов голкиперу
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Лидер Ювентуса упорно готовится к возобновлению Серии А, которое запланировано на 20 июня.

Роналду продолжает подготовку к возвращению на поле после трехмесячного простоя. Форвард "Старой Синьоры" на вчерашней тренировке отшлифовывал дальние удары.

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Компанию 35-летнему португальцу составил третий голкипер туринцев Карло Пинсольо. У итальянца было мало шансов парировать мощные удары португальца – несколько выстрелов Криштиану завершились эффектными голами. Видео тренировки Роналду выложил в Instagram.

Напомним, возобновление чемпионата Италии планируется на 20 июня. Перед этим будут сыграны полуфиналы и финал Кубка Италии – соперником Ювентуса в 1/2 является Милан.

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