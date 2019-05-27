toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ТРАНСФЕРЫ

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата

10:16 20 Читати українською
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в сезоне 2018/19 чемпионата Италии забил 21 гол.

Португалец занял четвертое место в гонке бомбардиров Серии А, уступив Фабио Куальярелле (Сампдория, 26 мячей), Дувану Сапате (Аталанта, 23) и Кшиштофу Пйонтеку (Милан, 22).

Роналду не сыграет в последнем туре Серии А – португалец установил личный антирекорд за последние 10 лет

Роналду не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за Манчестер Юнайтед 9 голов.

В сезоне 2018/19 Криштиану провел 31 матч за Ювентус в Серии А, в которых забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.

Новобранцы Переса, или Как президент Реала выбирал Лунина и еще 72-х игроков

blog_ava
Главные новости футбола 26 мая: Милан пролетел мимо ЛЧ, Лунин возвращается в Реал, разные победы Динамо и Шахтера
07:00
165
Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
27
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук