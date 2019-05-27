Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в сезоне 2018/19 чемпионата Италии забил 21 гол.

Португалец занял четвертое место в гонке бомбардиров Серии А, уступив Фабио Куальярелле (Сампдория, 26 мячей), Дувану Сапате (Аталанта, 23) и Кшиштофу Пйонтеку (Милан, 22).

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Роналду не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за Манчестер Юнайтед 9 голов.

В сезоне 2018/19 Криштиану провел 31 матч за Ювентус в Серии А, в которых забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.

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