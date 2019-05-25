Роналду не зіграє в останньому турі Серії А – португалець встановив особистий антирекорд за останні 10 років

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів, що Роналду не зіграє у останньому турі Серії А проти Сампдорії.

"Роналду пропустить гру, адже йому необхідно відпочити перед відправленням в розташування збірної Португалії. Ми вирішили, що буде краще, якщо зіграють інші футболісти", – передає слова Аллегрі Football Italia.

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Таким чином португальський нападник закінчив чемпіонат Італії з 21 голом в активі, крім того 34-річний футболіст віддав 7 результативних передач.

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Проте, цей сезон став для Роналду найгіршим за останні 10 років за кількістю голів у чемпіонаті. У сезоні 2008/09 португалець, виступаючи на Манчестер Юнайтед, забив 18 голів.